Dakar, 11 juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des manifestations pluivio-orageuses sur l’est du Sénégal samedi au courant de la journée, une situation qui va ensuite concerner le sud et le centre, "avec des possibilités de débordements en fin de soirée sur la zone centre-ouest" du pays.





"Les manifestions pluvio-orageuses qui s’activent actuellement" sur la partie ouest du Mali "aborderont le pays par les localités est au courant de la journée et évolueront vers les régions sud et centre avec des possibilités de débordements en fin de soirée sur la zone centre-ouest", indique l’ANACIM dans un bulletin.





Elle ajoute que le temps chaud "persistera sur le pays notamment sur les régions nord et centre où les températures maximales oscilleront entre 36° C à Kaffrine et 39° C à Podor".





Les visibilités "seront globalement bonnes", et les vents, de secteur sud-ouest et d’intensités faibles à modérées, selon les prévisionnistes météo.