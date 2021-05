Dakar, 13 mai (APS) - Des ‘’bandes de nuages denses défileront dans le sud-est’’ du pays au courant de la nuit et au petit matin de vendredi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’En raison d’une hausse progressive des températures journalières, la sensation de chaleur sera marquée sur la quasi-totalité du territoire’’, ajoute l’ANACIM.

Le pic des températures sera de 46° C, indique un bulletin de l’agence.

Selon le document, la fraîcheur nocturne et matinale sera ‘’moins sensible dans tout le pays’’, et ‘’les visibilités seront généralement bonnes’’. Les vents auront une intensité faible ou modérée.