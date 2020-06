Dakar, 20 juin (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des ‘’des pluies et des orages’’, dans les régions de Diourbel, Fatick et Kaolack (centre), de la nuit de samedi à dimanche matin.



Il y aura ‘’des risques de débordement’’ de ces pluies sur Dakar, Thiès (ouest) et Linguère (nord), selon l’ANACIM.





Durant la journée de samedi, comme en début de soirée, ‘’des activités pluvio-orageuses intéresseront Kédougou (sud-est), Tambacounda, Bakel, Goudiry (est), Ranérou (nord), Kolda, Sédhiou et Ziguinchor (sud), avec des risques d’extension sur Koungheul, Kaffrine, Kaolack et Nioro du Rip (centre)’’.