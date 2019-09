Dakar, 20 sept (APS) - Le sud et l’est du territoire sénégalais seront arrosés par la pluie au cours de cette nuit et samedi matin, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"Des amas nuageux en provenance de la Mauritanie intéresseront également les régions nord, où des risques de pluie sont prévus", ajoute l’ANACIM dans un bulletin de prévision parvenu à l’APS.



Elle affirme que dans la journée du samedi, les activités pluvio-orageuses "se généraliseront" sur le territoire sénégalais.



"Une légère baisse des températures sera notée sur la majeure partie du pays à l’exception de la zone nord où les températures maximales oscilleront autour de 40°C", est-il écrit dans le bulletin.



"Les visibilités seront généralement bonnes", ajoute la même source, annonçant que les vents seront d’"intensité faible ou modérée".