Dakar, 1er sept (APS) - Des pluies d’intensité variable vont intéresser la quasi-totalité du territoire sénégalais durant cette nuit et "tout au long de la journée" de mercredi, indique un bulletin de l’agence météorologique nationale.



"De fortes précipitations (…) pourraient être notées par endroits", mercredi, selon le bulletin.

Il annonce "une légère baisse" des températures journalières durant la même période "en raison des pluies prévues".

Mais les températures seront relativement élevées dans certaines parties du pays, variant entre 29° C à Cap Skirring (sud) et 35° C à Podor (nord).

"Les visibilités seront généralement bonnes", assure l’agence météorologique, qui s’attend à des vents d’intensité faible ou modérée, durant la journée de mercredi.