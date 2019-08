Dakar, 16 août (APS) - Des pluies et orages intéresseront les localités Sud, Centre-est et Nord-est (Ziguinchor, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Bakel, Matam et probablement Podor, Linguère, Kaffrine, Nioro et environ) du pays, au cours des prochaines 24h.



Dans un bulletin de prévision à courte échéance, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) signale que le ciel sera nuageux à couvert ailleurs.



Le temps chaud persistera sur les régions nord-est et centre-est territoire avec des températures journalières qui varieront entre 31 et 41°C, selon les prévisionnistes.



Les visibilités seront généralement bonnes tandis que les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.