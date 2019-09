Dakar, 19 sep (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies et orages vont survenir par endroits au cours de cette soirée et vendredi matin, sur une bonne partie du pays.

‘’Ces pluies et orages se manifesteront surtout sur les régions sud et le long du littoral où les pluies seront intermittentes durant la journée de vendredi’’, indique l’ANACIM dans son bulletin météo.

Elle ajoute toutefois qu’à partir de l’après-midi de vendredi, le temps sera progressivement stable sur la moitié nord et centre du territoire, hormis l’extrême sud-est où des risques de pluies et orages sont prévus dans la nuit.

Selon l’ANACIM, le temps chaud sera moins ressenti sur la façade ouest. Au nord-est par contre, la chaleur humide sera marquée avec des pics de températures qui tourneront autour de 37° à 41°C.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes et les vents seront de secteur sud à sud-ouest et d’intensité faible à modérée’’, prévoit l’ANACIM.