Dakar, 20 sept (APS) - Des pluies faibles ou modérées pourraient intéresser certains ‘’endroits’’ du territoire sénégalais dans les prochaines vingt-quatre heures, à partir de dimanche à 12 heures, selon un bulletin de l’agence météorologique nationale.

Durant la même période, ‘’la chaleur diurne sera ressentie sur le pays, avec des températures maximales qui varieront entre 30° C à Mbour (ouest) et 37° C à Podor (nord)’’.

‘’Les visibilités seront généralement bonnes’’, et les vents seront faibles ou modérés.