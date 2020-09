Dakar, 22 sept (APS) - Des "risques de pluie" sont à prévoir sur le sud et le centre-sud du territoire sénégalais, d’ici à la journée de jeudi, annonce l’agence météorologique nationale.

"Dans la journée de jeudi, le temps sera instable sur la quasi-totalité du pays où des activités pluvio-orageuses seront notées par endroits", ajoute-t-elle dans un bulletin.

"La chaleur persistera au cours des prochaines soixante-douze heures, sur l’ensemble du pays", prévient le bulletin, qui annonce des visibilités "généralement bonnes" et des vents faibles ou modérés.

Un second bulletin de l’agence météorologique prévoit des orages sur le sud-ouest, et éventuellement sur le centre-sud du pays, durant les prochaines vingt-quatre heures.

Durant cette même période, "un ciel passagèrement nuageux prédominera", et il fera chaud sur l’ensemble du territoire national.

Les températures maximales varieront entre 30° C à Cap Skirring (sud) et 37° C à Podor (nord).