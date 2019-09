Dakar, 3 sept (APS) – Des ‘’systèmes pluvio-orageux’’ en provenance du Mali et de la Guinée ‘’intéresseront les régions du sud (Kolda, Sédhiou et Ziguinchor) et de l’est du Sénégal, durant cette nuit et mercredi matin, annonce l’agence météorologique nationale dans un bulletin parvenu à l’APS.



‘’Au courant de cette nuit allant à demain matin, des systèmes pluvio-orageux en provenance du Mali et de la Guinée intéresseront les régions sud et est du pays’’, affirme l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Elle ajoute que ‘’durant la journée de mercredi, ces activités pluvieuses toucheront progressivement la partie centre du pays et évoluerons vers le centre-ouest, dans l’après-midi’’.



Selon l’ANACIM, la chaleur sera ‘’surtout sensible’’ dans les localités nord et centre où les températures maximales varieront entre 34° et 36°C.



‘’Les visibilités seront généralement bonnes, et les vents seront (…) d’intensité faible, voire modérée’’, ajoute le bulletin météorologique.