Dakar, 26 juil (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que les prochaines 48 heures seront marquées par des conditions météorologiques stables et un ciel ’’passagèrement nuageux" sur la moitié nord et le centre du pays.

’’Au cours des prochaines 48 heures, le temps restera stable et passagèrement nuageux sur la moitié nord et centre du pays, hormis les régions sud où des risques de pluies sont prévus’’, annonce-t-elle dans un bulletin météo pour la période du lundi 26 au mercredi 29 juillet.

Selon les prévisionnistes météo, ’’des risques de pluies intéresseront progressivement le sud du pays durant cette même période’’.

’’La chaleur se maintiendra sur la majeure partie du territoire au cours des prochaines 72 heures, notamment sur les régions nord et centre où le thermomètre affichera les pics de la journée les plus élevés’’, indique l’agence météorologique nationale.

Elle signale par ailleurs que les visibilités seront "généralement bonnes" et les vents de secteur ouest à sud-ouest.