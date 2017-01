Dakar, 22 jan(APS)- Deux ateliers sur des principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et droits humains se tiennent respectivement mardi à 9h à l’hôtel Ndiambour, et vendredi à Kédougou à l’hôtel Le Bedik, annonce un communiqué transmis à l’APS.

Ces ateliers sont organisés conjointement par le Département fédéral des affaires étrangères (Suisse) et le ministère de l’Industrie et des Mines à travers la Direction des mines, indique le texte.



Il signale que l’’activité de multinationales a donné lieu ces dernières années à une discussion suivie sur le rôle que les Etats et les entreprises ont à jouer pour empêcher les violations des droits de l’homme par les entreprises ainsi que pour créer des mécanismes de réparation.

"Ainsi la Suisse, a-t-elle soutenu les travaux du Représentant spécial de l’ONU pour l’économie et les droits humains, le Professeur John Ruggie", souligne le communiqué.



Le texte indique que "ces travaux, qui ont impliqué la consultation d’Etats, de représentants de l’économie et de la société civile, ont abouti aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme’’.



Ces principes visent "essentiellement à combler les lacunes de gouvernance en matière de protection des droits de l’homme à la suite d’abus commis par des entreprises", explique la même source.