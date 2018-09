Dakar, 3 sept (APS) – L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) organise à partir mardi à Dakar une série d’ateliers de formation en droits humains à l’intention des officiers de police judiciaires (OPJ), de la Police, de la gendarmerie et des agents de l’administration pénitentiaire, annonce un communiqué reçu à l’APS.

A travers ces ateliers de formation qui se poursuivront jusqu’au 13 septembre, l’ONLPL, entend entend contribuer à une meilleure prévention de la torture et à sa réduction dans le cadre de sa mission de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels et dégradants, souligne le texte.

La formation qui sera dispensée à ces agents d’exécution de la loi, trouve son fondement dans le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture (OPCAT) du 18 décembre 2002 et dans de la loi instituant en 2009 l’ONLPL, mentionne la même source.

‘’Le Sénégal compte 37 établissements pénitentiaires dont 32 Maisons d’arrêt et de correction, 2 Maisons d’arrêt, deux 2 Camps pénaux et une 1 Maison de correction à Sébikotane. Pendant des années, des allégations de tortures ou de maltraitances liées à la plupart de ces établissements, ont défrayé les chroniques’’ rapporte le communiqué.

‘’Il est noté un net recul des allégations de torture et de mauvais traitements dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie grâce entre autres aux interventions menées par l’ONLPL’’, soutient-on.





