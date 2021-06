Dakar, 4 juin (APS) - L’édition 2021 de la Semaine internationale des archives (SIA) s’ouvre à partir du lundi, sous le thème ’’Renforcer les archives’’, a-t-on appris des organisateurs.

Selon un communiqué parvenu à l’APS, cette célébration étalée sur 5 jours, sera une occasion de sensibiliser les citoyens et les pouvoirs publics sur l’importance des archives et la nécessité de les préserver à des fins des recherches administratives et historiques.

Le document rappelle que depuis son institution en 2008 par le Conseil international des archives, le Sénégal, à l’instar de la communauté archivistique, célèbre le 9 juin de chaque année, la journée internationale des archives (JIA).

En 2019, la JIA a été étendue à une semaine sous l’appellation de SIA, souligne le communiqué.

La direction générale des archives prévoit cette annnée un programme d’activités notamment une exposition itinérante à travers les régions de Saint-Louis et de Thiès.

Cette exposition sera axée sur le thème ’’histoire du Sénégal à travers les archives’’ pour permettre ’’revisiter l’histoire politique et socioéconomique’’ du pays.