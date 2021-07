Dakar, 6 juil (APS) – Le ‘’mouvement Dental Foyré Fuladu’’, de concert avec des associations et groupements de femmes de la grande banlieue de Dakar, organise ses Journées culturelles à partir de mercredi, pour une durée de trois jours, a-t-on appris auprès des initiateurs de l’évènement.

‘’Prévue sur trois jours (8-10 juillet) au terrain de Basket de Golfe sud à Guédiawaye, notre association entend faire à travers cette activité la promotion de la culture du Fuladu (correspondant à la région de Kolda)’’, a expliqué à l’APS, Oumar Baldé, un des hauts responsables de la structure.

Il a indiqué qu’à travers ses actions, le ‘’mouvement Dental Foyré Fuladu’’ ambitionne de promouvoir la protection des enfants et le maintien des filles à l’école.

Selon lui, l’association s’active aussi dans la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, en plus de son engagement et son implication dans la défense de la cause des plus démunis.

L’Association, a-t-il précisé, prévoit au cours de ces trois journées culturelles une conférence sur l’éducation des filles, des matchs de football entre associations partenaires et un concert avec des artistes locaux.

