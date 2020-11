Dakar, 17 nov (APS) - Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, va présider la cérémonie d’inauguration de la caserne de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de la gendarmerie à Diamniadio, jeudi, à partir de 9 heures, indique un communiqué.



Cette cérémonie se déroulera en présence du général de division Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire et de plusieurs autorités civiles et militaires, précise le communiqué.



