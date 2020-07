Dakar, 22 juil (APS) - Le comédien et metteur en scène sénégalais Jean Pierre Leurs, décédé mardi à Dakar, à l’âge de 78 ans, sera inhumé, vendredi, au cimetière musulman de Yoff, informe la direction du Théâtre national Daniel Sorano.



Selon un communiqué transmis à l’APS, le défunt sera inhumé après la levée du corps prévue à 10 heures au quartier Ouest foire, à Dakar.

Jean-Pierre Leurs, diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Dakar (section art dramatique), a été recruté comme comédien par le Théâtre national Daniel-Sorano, en 1968.

Sous l’égide de Maurice Sonar Senghor, premier directeur de ce temple culturel créé par le président de la République Léopold Sédar Senghor (1960-1980), il a côtoyé de grands comédiens dont Jacqueline Scott Lemoine, Oumar Seck, Doura Mané et Douta Seck.

Jean-Pierre Leurs avait succédé en 1971 à Doura Mané au poste de directeur de la troupe dramatique du Théâtre national Daniel-Sorano, dont il va diriger le service de la production à partir de 1979, après avoir fait un troisième cycle d’études à l’Institut théâtral de Bruxelles. Il était rentré de la Belgique avec de solides capacités de metteur en scène.

Leurs a inspiré les spectacles son et lumière donnés lors de la célébration à Tivaouane (ouest) du Mawlid, l’une des plus grandes fêtes musulmanes. Il a aussi apporté sa contribution à de nombreuses pièces de théâtre et à plusieurs défilés de mode de la styliste Oumou Sy.

Grand Prix du chef de l’Etat pour les arts et les lettres en 1995, Jean-Pierre Leurs a reçu en 2018 les hommages de l’Association de la presse culturelle du Sénégal, pour l’ensemble de son œuvre.