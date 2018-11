Dakar, 2 nov (APS) - La Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), en relation avec le ministère de la Santé et la Loterie nationale sénégalaise, organise samedi à Dakar, un dépistage gratuit du cancer du col et du sein, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Prévue au siège de la LISCA, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la campagne "Octobre rose", destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds pour la recherche.

