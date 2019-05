Dakar, 31 mai (APS) - Les journées professionnelles de la communication de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’internet et de la communication (E-jicom) se tiendront les 12 et 13 juin à Dakar, a appris l’APS.

Ces journées visent à échanger sur les problématiques de la communication et de ses enjeux, selon les organisateurs, notant que "la communication est un domaine vaste et qui reste largement mal compris par le grand public, notamment les entreprises et les jeunes qui aspirent à ses métiers".

Axées sur le thème principal "La communication au XXIème siècle", ces journées devraient permettre "une redéfinition des contours et les bases de la communication", a indiqué Yacine Ndiaye, chargée de cours à E-jicom, lors d’une rencontre avec des journalistes.

Elles serviront de cadre de réflexion pour "une meilleure structuration et une professionnalisation de ce métier au Sénégal", a-t-elle ajouté.

Selon Mme Ndiaye, par ailleurs porte-parole de ces journées organisées en partenariat avec la Voix de l’Amérique (VOA) et Amnesty international, les métiers de la communication "sont mal compris" au Sénégal avec beaucoup d’amalgame sur la terminologie.

Les journées de la communication de l’Ejicom seront une occasion d’aborder la dimension de la communication dans ses aspects social, politique et économique.

"Le thème de la présente édition a été choisi au vu des grands bouleversements observés dans le secteur de la communication avec notamment l’apparition de nouvelles plateformes et de nouvelles manières de faire", a expliqué Yacine Ndiaye.

Le thème central de même que ses différentes déclinaisons devraient permettre des rencontres entre étudiants, nouveaux diplômés, enseignants et professionnels pour ainsi échanger sur les "problématiques de la communication et de ses enjeux".

Yacine Ndiaye note toutefois que" la communication reste un secteur pourvoyeur d’emplois (…). Même si le potentiel reste inconnu du grand public, notamment des jeunes en quête d’opportunités".