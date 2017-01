Dakar, 25 jan (APS) - L’Association d’appui à la science et aux techniques de l’information et de la communication (AASTIC) organise, samedi, la cérémonie de lancement de sa journée d’animation scientifique prévue le 22 avril prochain sur le thème : "Les OGM : techniques, enjeux et perspectives", annonce un communiqué reçu à l’APS.

La rencontre est prévue à 15h, à la FASTEF (Ex. Ecole normale supérieure), précise la même source.

Cette journée a pour objectif de redynamiser l’enseignement scientifique à travers les clubs scientifiques et de favoriser l’intégration des TIC dans les enseignements/apprentissages en donnant une place privilégiée à l’enseignement à distance, renseigne le communiqué.

Il ajoute qu’elle mettra en compétition les clubs scientifiques de 25 lycées des régions de Dakar, Thiès, Fatick, Saint-Louis, Louga, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor sur l’utilisation de logiciels de mathématiques et de chimie, sur l’utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance ( www.fad.aastic.com ), en technologie et sur présentation de thème par PowerPoint devant un jury et un public.

"Mais avant, les élèves auront à subir plusieurs séances de formation. Et, la cérémonie de lancement a pour but de présenter aux participants le cahier de charge de la JDAS 2017", souligne encore le communiqué. Il signale en outre que l’AASTIC procèdera, lors du lancement, à la présentation de la première plateforme d’enseignement à distance dédiée au moyen-secondaire au Sénégal.