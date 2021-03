Dakar, 23 mars (APS) - L’ambassade du Portugal à Dakar organise, ce mercredi à partir de 15h, un webinaire pour aborder et recueillir les points de vue des secteurs publics et privés sur le développement durable et l’investissement vert en Afrique et dans l’Union européenne, indique un communiqué reçu à l’APS.

La rencontre intitulée ‘’Dakar Green Talk’’ se tiendra sur la plateforme Zoom et réunira des personnalités du monde politique et des affaires, des institutions financières internationales et du financement du développement, ainsi que des universitaires, ajoute la même source.

L’ambassade du Portugal à Dakar organise cette rencontre dans le cadre de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne, poursuit le document, précisant qu’elle doit servir à ouvrir la voie au Forum de haut niveau UE-Afrique sur l’investissement vert qui se tiendra le 23 avril 2021 à Lisbonne.

Parmi les personnalités présentes à cette rencontre en ligne, le communiqué cite Francisco André, Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération du Portugal, Moïse Sarr, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires étrangères du Sénégal et le footballeur à la retraite Luís Figo, Président de la Fundação Luís Figo, entre autres.

Les différents intervenants partageront leurs expériences pour montrer la rentabilité et la durabilité des modèles d’entreprise écologiques et leurs capacités à créer des emplois et générer de la richesse, tout en contribuant à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de climat, explique le texte.

Cette manifestation est ouverte aux représentants d’autorités nationales et locales, d’entreprises, d’associations professionnelles, de banques commerciales et d’institutions financières de développement, ainsi qu’aux universitaires, aux organisations non gouvernementales et aux dirigeants de la société civile, issus d’Afrique et d’Europe, souligne la même source.

SD/ASB/OID