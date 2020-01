Dakar, 30 janv (APS) – La princesse Sarah Zeid de Jordanie, ambassadrice de bonne volonté du Programme alimentaire mondial (PAM) anime vendredi à Dakar une conférence de presse, annonce un communiqué parvenu à l’APS.



La rencontre avec les médias prévue à partir de 12 heures à l’hôtel Pullman de Dakar entre dans le cadre d’une visite entamée mercredi au Sénégal par Sarah Zeid.



Ce séjour devant se poursuivre jusqu’à samedi est dédié à un plaidoyer relatif aux questions de nutrition et de vulnérabilité des femmes, des filles, des enfants et des nouveau-nés vivant dans les régions exposées aux chocs climatiques, souligne la même source.



Cette visite au Sénégal, ajoute le communiqué, s’inscrit dans le cadre d’une tournée dans la sous-région et dans les pays sahéliens, afin de s’imprégner des déterminants de la malnutrition et de leur impact sur les femmes et les enfants.



Il indique que ‘’la directrice du PAM, Lena Savelli accompagnera la princesse Zeid dans les régions de Matam avec le représentant de la république d’Irlande Paul Kiernan, pour leur permettre de s’imprégner des interventions du PAM dans le pays’’.



Le PAM, dans le cadre de son mandat, œuvre aux côtés du gouvernement du Sénégal pour l’atteinte des Objectifs de développement durable ‘’Faim Zero’’ (ODD) à l’horizon 2030, peut-on y lire’.



Le communiqué ajoute que ‘’la princesse Sarah Zeid de Jordanie sera reçue par les plus hautes autorités de l’Etat ainsi que certains représentants du système des Nations-Unies à Dakar’’.



