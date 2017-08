Dakar, 18 août (APS) – Le chanteur Oussou Ndiol organise une conférence de presse, mardi à partir de 15h, dans un restaurant dakarois, à l’occasion de la sortie de son deuxième album intitulé "Layaname Sérères" (Dites aux Sérères), selon un communiqué transmis à l’APS.



L’album riche de six titres est réalisé et arrangé par "Konaté production" avec la participation des musiciens Laye Lo (batteur), Thierno Sarr (bassiste), Bakane Seck (percussionniste), Issa Diarra (guitare Solo), Papis Konaté (clavier) et Ameth Nar Diop (guitare acoustique).