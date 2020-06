Dakar, 6 mars (APS) – L’exposition initialement prévue ce samedi au musée de la femme Henriette Bathily, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la femme, est reportée au 14 mars prochain, ont annoncé les organisatrices, vendredi.

Initiée par la plateforme ‘’(e)xponentiElles’’, cette exposition intitulée ‘’Inspir’ELLES’’ réunit quinze artistes, en majorité des femmes, parmi lesquels on note les peintres Anta Germaine Gaye, Syra Ba, Claire Lamarque, Dieynaba Baldé, la photographe Roughiatou Thiam, entre autres.

‘’L’exposition artistique +Inspir’ELLES+ a pour objectif de mettre en lumière des figures inspirantes aux parcours engagés et structurants, qui ont œuvré et qui œuvrent quotidiennement dans l’intérêt de l’humanité’’, explique-t-on.

‘’Elle va à la recherche des faits et vécus, des sensibilités diverses et des émotions, à la base des prises de décision d’engagement de ces figures inspirantes’’.

Les organisatrices prévoient des panels tous les samedis, à partir du 14 mars à 10 heures, au Musée de la femme Henriette Bathily.

Ils portent sur cinq principaux domaines à savoir ‘’La protection et la promotion des droits’’, ‘’la protection de l’environnement’’, ‘’l’art et la culture’’ et ‘’les sciences et le social’’.