Dakar, 19 déc (APS) - L’Association sénégalaise des femmes diplômées des universités (ASFDU) organise, mercredi à 9 h30, à l’UCAD II, une conférence débat sur le thème : "Hygiène de vie, du corps et de l’esprit et performances scolaires et professionnelles", annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Cette rencontre, qui se tiendra en collaboration avec les amicales des étudiants ainsi que la bibliothèque universitaire de l’UCAD, a pour objectif d’informer sur le rôle du cerveau dans le fonctionnement de l’organisme.

Elle vise également à sensibiliser sur les risques causés par un manque d’hygiène de vie sur les performances scolaires et professionnelles et à apporter des conseils pratiques pour une amélioration de l’efficacité dans le travail et les études.