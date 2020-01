Dakar, 15 jan (APS) – Le siège du Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS) abrite à partir de lundi, une formation en intégration de la dimension de genre l’évaluation et l’inspection de la recherche en santé, annonce un communiqué reçu à l’APS.



La session de formation qui démarre à 8H30 concerne des scientifiques, collaborateurs au comité national d’éthique pour la recherche en santé (CNERS) et d’autres affiliés à la direction de la pharmacie et du médicament, indique la même source.



Selon le texte, d’une durée de cinq jours, l’atelier pratique comprend un total de 23 participants, dont 12 femmes et 11 hommes. Ils devraient opérer au Sénégal dans le but de faciliter l’utilisation des outils adaptés aux activités d’évaluation éthique de la recherche et d’inspection des sites.



Cette formation sera facilitée par des experts internationaux spécialisés dans le genre et la recherche biomédicale, sanitaire et socio-épidémiologique, souligne le communiqué.



Elle comprendra un contenu sur les stratégies d’intégration de la dimension de genre, l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre, la formation à l’égalité de genre, évaluations des protocoles biomédicaux, sanitaires et socio-épidémiologiques dans une perspective du genre, peut-on y lire.



L’atelier comprendra aussi, l’outil pour l’égalité des genres dans les universités et la recherche (GEAR) par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) permettant d’élaborer des plans institutionnels d’égalité des genres.



SG/AKS