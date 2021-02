Dakar, 21 fév (APS) – Le Think thank ‘’Initiative Prospective agricole et rurale’’ (IPAR) procède lundi au lancement du projet de recherche : "Riposte à la Covid-19 par la protection sociale et le renforcement des systèmes alimentaires locaux : le cas des Niayes au Sénégal", a appris dimanche l’APS.



Le lancement du projet est prévu au cours d’un atelier virtuel, indique un communiqué transmis à l’APS. Prévue de 10H30 à 13H, la rencontre est organisée en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Elle se tiendra sous la présidence du ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ.



Le communiqué souligne que ce projet mené par l’IPAR avec l’appui du CRDI, s’intéresse aux mesures de restriction et de protection sociale prises par l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. ‘’Plus précisément, le projet évalue les effets du programme de distribution de kits alimentaires sur la sécurité alimentaire des ménages, et ceux des mesures restrictives sur les systèmes alimentaires locaux des Niayes’’, ajoute la même source.



Le Think thank IPAR est un espace de réflexion, de dialogue et de proposition pour des politiques agricoles et rurales concertées au Sénégal et dans la région ouest-africaine.