Dakar, 19 déc (APS) - L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar signe un accord-cadre de partenariat avec le Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC), mercredi à partir de 9 heures, à la salle atelier de l’UCAD II, indique un communiqué transmis à l’APS.

Cette convention permet à l’UCAD d’améliorer ses relations avec le monde du travail, et au PRODAC de bénéficier de toutes les compétences dont dispose l’UCAD, selon le document.



L’accord-cadre sera suivi d’un avenant portant sur la mise à la disposition de l’UCAD, par le PRODAC, d’un espace dans le DAC de Sangalkam, d’offres de stages aux étudiants et d’un appui stratégique et opérationnel du PRODAC au domaine de l’UCAD rurale à Niakhène.



De son côté, poursuit le communiqué, l’UCAD va s’engager à mettre à la disposition du PRODAC ses compétences en recherche développement et en études dans les domaines touchant l’agriculture. Il est aussi prévu d’offrir des possibilités de formation continue au personnel technique et administratif du PRODAC.