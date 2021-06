Dakar, 18 juin (APS) - Une conférence sur le thème : ’’l’Université africaine face au défi de l’employabilité’’ se tiendra mardi à partir de 10h à l’amphithéâtre de l’ENO de Mermoz de l’UVS, a appris l’APS.

La conférence est organisée par l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), précise-t-on dans un communiqué.

Elle sera animée par le Recteur de l’AUF, le Pr Slim Khalbous en visite au Sénégal du 21 au 23 juin.

Selon le communiqué, ’’le Recteur de l’AUF est invité à l’Université Cheikh Anta Diop où il donnera une conférence sur la question de l’employabilité des jeunes diplômés dans les universités africaines’’.

La même source ajoute qu’en marge de cette conférence, le Recteur de l’UCAD, le Pr Ahmadou Aly Mbaye signera une convention avec le Recteur de l’AUF pour la mise en œuvre du Centre d’employabilité francophone (CEF) de Dakar.

Ce CPE qui sera hébergé au sein du Campus numérique de l’AUF à l’Université Cheikh Anta Diop se veut ’’un espace destiné à accueillir des étudiants, des coachs, des animateurs, des entrepreneurs, des formateurs, des professionnels et des invités’’.

Il est conçu pour ’’fournir des services d’accompagnement, de formation, de certification, de mise en contact et de tutorat orientés vers le développement personnel des étudiants par l’acquisition de compétences transversales, la préparation à l’insertion professionnelle, la stimulation de l’esprit entrepreneurial et du travail collaboratif et créatif’’.