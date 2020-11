Dakar, 4 nov (APS) - L’édition 2020 du festival de cinéma ‘’Image et vie’’ aura lieu du 14 au 19 décembre à Dakar sur le thème des ‘’Portes ouvertes’’, a appris l’APS des organisateurs.



‘’Il s’agit de s’ouvrir davantage au monde en mettant en lumière des cinématographies, des cultures d’Afrique et du monde et de découvrir des expressions artistiques et des histoires singulières en donnant carte blanche à des pays choisis’, ont-ils notamment expliqué dans un communiqué.



Le texte ajoute que cette édition sera organisée en hommage à un des membres fondateurs de l’association ‘’Image et vie’’, Mahmoud Kane décédé le 20 juillet dernier.



La région de Saint-Louis est la ville invitée d’honneur cette année. ‘’Les portes s’ouvriront sur la jeune production nationale confirmée ou balbutiante de toutes les régions du Sénégal’’, rapporte le document.



Les initiateurs précisent que les jeunes talents de la localité de Saint-Louis seront mis en lumière à travers leurs productions audiovisuelles’’.



Plusieurs activités sont prévues au programme au-delà des projections des films retenus, à l’image d’un atelier de formation au jeu d’acteur, une table ronde sur le thème ‘’Construction identitaire et récit fictionnel au cinéma et à la télévision’’, ont-ils fait savoir.



Il est prévu aussi l’exposition d’œuvres photographiques réalisées par les enfants et une journée consacré au jeune public.



Le numérique sera au cœur de cette vingtième édition du festival image et vie avec des projections sur une plateforme numérique et une télévision partenaire.



Selon le secrétaire général du festival, Amadou Ndaw, des projections en plein air et dans les ciné-clubs des quartiers seront maintenues.





FKS/SBS/AKS