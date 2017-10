Dakar, 18 oct (APS) – La 2ème session des "Ateliers de la pensée" aura lieu du 1er au 4 novembre, à Dakar, sur le thème : "Condition planétaire et politique du vivant", selon un communiqué des organisateurs parvenu à l’APS.

Les participants vont surtout discuter des "fins de l’économie", de la "politique du vivant à l’ère de l’anthropocène", de "la pensée et des écritures plastiques".

Les discussions vont aussi porter sur la "décolonialité et de la circulation des savoirs", le "statut des frontières", les "formes urbaines et les cultures du renouveau", etc.

La deuxième session des "Ateliers de la pensée" réunira une cinquantaine d’intellectuels et d’artistes du continent africain et de ses diasporas, dont le philosophe Souleymane Bachir Diagne, professeur à Columbia University (Etats-Unis d’Amérique), et sa consœur du Maroc, Hourya Molino Bentouhami.

Le cinéaste camerounais, Jean-Pierre Bekolo, le dramaturge burkinabé et fondateur des "Récréâtales", Etienne Minoungou, l’écrivain congolais Alain Mabanckou, et le poète et éditeur haïtien Rodney Saint-Eloi et d’autres personnalités des arts, de la culture et des lettres prendront part à cette rencontre, selon le communiqué.

Deux rencontres baptisées "Les Nuits de la Pensée" sont prévues les 2 et 4 novembre, ainsi que d’autres événements culturels ouverts au public, à l’occasion des "Ateliers de la pensée", un événement présenté par les organisateurs comme le "Festival des idées".

"Les Ateliers de la pensée" sont une initiative de l’économiste et écrivain sénégalais Felwine Sarr et de l’historien camerounais Achille Mbembé.