Dakar, 22 oct (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce qu’un temps ensoleillé va persister "sur l’ensemble du territoire" sénégalais au cours des prochaines 24 heures, à partir de dimanche midi.





"Un temps ensoleillé persistera sur l’ensemble du territoire. La sensation de chaleur restera intensément marquée sur le pays avec des températures journalières qui varieront entre 33°C à Dakar, Mbour et Cap-Skirring, 35 à 37°C au sud et plus de 40°C dans les régions nord et centre", écrivent les prévisionnistes météo.





Ils disent que les visibilités "seront globalement bonnes" dans le même temps, avec des "vents dominants d’intensités faibles à modérées (qui) seront de secteur ouest sur les zones sud et centre, devenant est au nord".