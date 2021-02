Dakar, 23 fév (APS) - La chaleur va se maintenir dans les régions de l’intérieur du Sénégal au cours des prochaines 72 heures, à partir de mardi midi, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



"Durant les prochaines 72 heures, un ciel dégagé prédominera sur tout le pays. La sensation de chaleur sera toujours ressentie à l’intérieur du territoire, plus particulièrement sur les localités centre-sud et est, où les pics journaliers évolueront entre 39 et 42°C", apprend-on des prévisionnistes météo.

Ils annoncent que la fraîcheur nocturne et matinale "sera moins marquée sur l’ensemble du pays", avec des visibilités "généralement bonnes" au centre et à l’ouest du territoire sénégalais, lesquelles visibilités "resteront réduites par des particules de poussière au nord et sur la partie est ces prochaines 24 heures".

A partir de jeudi, "les particules de poussière affecteront progressivement l’ensemble du territoire", les "vents dominants" devant être de secteur nord-est à est et d’intensités faibles à modérées, selon l’ANACIM.