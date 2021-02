Dakar, 24 fév (APS) - Le 5e Rallye virtuel de l’espoir initié par la Fédération pour la paix universelle (FPU) se tiendra samedi en Corée du Sud, avec la participation de plusieurs leaders mondiaux, mais aussi de scientifiques, a-t-on appris des organisateurs.



"De la pandémie à la paix" est le thème retenu pour cet évènement qui réunira pas moins d’un million de participants, renseigne un communiqué transmis à l’APS.

L’agenda de l’évènement prévoit plusieurs interventions, dont celles des présidents nigérian Muhammadu Buhari et capverdien Jorge Carlos Fonseca, ainsi que celle du Premier ministre de la Guyane Mark Phillips.

Le message d’espoir de la co-fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Hak Ja Han Moon, sera précédé des discours de David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies et de Letsie III, roi du Lesotho.

Ceux de l’ancien président sud-africain F. W. de Klerk, de l’ancien vice- président de l’Inde, Mohammad Ansari, et de Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à l’université d’Oxford, sont également attendus avant l’intervention de Dr Hak Ja Han Moon.

Les interventions de ces différentes personnalités devraient "montrer la voie à suivre pour relever les défis mondiaux actuels que sont la pandémie de Covid-19, les questions environnementales, les relations ethniques et raciales et le ralentissement de l’économie mondiale", lit-on dans le communiqué.

"Ces dirigeants mondiaux vont ainsi partager leurs visions et recommandations pour un avenir plein de recommandations d’espoir pour tous les peuples", ajoute la même source.

"Ils exploreront, à travers des idéaux d’interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles, de nouvelles possibilités de consolidation de la paix dans tous les secteurs de la société", relève le document.

Ces discours-programmes et les divertissements prévus par les organisateurs, y compris les représentations du célèbre ballet folklorique Little Angels de la Corée, seront diffusés dans un programme de 90 minutes depuis le Centre mondial de la paix de Cheongshim, en Corée du Sud.

"Malgré les efforts de l’humanité pour établir un monde de paix durable, notre monde est toujours aux prises avec des conflits liés aux territoires et aux ressources, des discordes religieuses et raciales, l’effondrement des valeurs familiales, le changement climatique et d’autres défis comme le Covid-19 avec son impact économique désastreux", souligne le communiqué.