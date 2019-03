Dakar, 5 mars (APS) - Ce vendredi sera célébrée la Journée mondiale des droits des femmes à la case-foyer du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à partir de 9 heures, annonce un communiqué transmis à l’APS.



"Les femmes au cœur des mines et des industries extractives : quels impacts au quotidien ?’’ est le thème choisi cette année pour cette journée.



Plusieurs panels sont au menu de l’édition 2019 organisée en partenariat avec l’ONG Oxfam. Lika Scott, de Wim Sénégal introduira le panel intituilé "Les femmes dans les Mines : comprendre les enjeux et agir pour des solutions durables’’, tandis que Moussa Mbaye Guèye, de Enda-diapo planchera sur le thème "Impacts socioéconomiques de l’exploitation minière sur les droits des femmes au Sénégal’’.



Demba Seydi, de la coalition "Publiez ce que vous payez’’ réfléchira lui sur "Genre et industries extractives’’, alors que Gnagna Diène Diatta, de Enda-lead parlera de "la place de la femme dans le secteur extractif’’.