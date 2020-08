Dakar, 5 août (APS) - L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des pluies et orages mercredi soir et jeudi matin dans le sud, le centre-ouest, et probablement le nord-est Sénégal.



‘’Au courant de la nuit et dans la matinée de jeudi, des pluies et orages intéresseront le sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou et Sédhiou), le centre-ouest (Nioro, Kaolack, les îles du Saloum et Mbour), Matam et ses environs’’, peut-on lire dans le dernier bulletin météo de l’ANACIM.

Dans la journée de jeudi, ‘’des systèmes pluvio-orageux aborderont l’est du territoire, puis évolueront vers le centre-ouest dans la soirée, avec des possibilités d’extension vers les régions du nord’’.



L’ANACIM annonce par ailleurs que la chaleur ‘’sera légèrement ressentie sur l’étendue du territoire, avec des températures journalières qui varieront entre 28°C à Cap-Skirring et 37°C à Podor’’.



‘’Les visibilités resteront bonnes. Les vents seront (…) d’intensité faible ou modérée’’, ajoutent les prévisionnistes de l’agence météo.