Dakar, 7 fév (APS) - Une soixantaine de films seront projetés à Dakar et dans sa banlieue, lors de la quatrième édition du festival "Films Femmes Afrique" (FFA) prévu du 21 au 29 février, a-t-on appris vendredi de la présidente de cette rencontre cinématographique, Martine Ndiaye.

Cette année, le festival FFA a pour thème : "Femmes en résistance".

Le jury constitué de cinq personnes dont l’actrice Rokhaya Niang va évaluer 12 longs métrages et autant de courts métrages présentés par 25 réalisatrices.

Les films en compétition racontent le rôle des femmes dans les évènements historiques. On peut citer "Les mamans de l’indépendance", de la réalisatrice Diabou Bessane (Sénégal), "Baamum Nafi" (Le père de Nafi), un film de Mamadou Dia (Sénégal) consacré à la "montée de l’intégrisme", "Fatwa", de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie), et "Papicha", de Mounia Meddour (Algérie).

Des documentaires et des fictions consacrés à la "survie économique", au harcèlement, à la résistance contre les coutumes et traditions, à la politique, au genre et à d’autres questions seront projetés au festival FFA.

"Le thème +Femmes en résistance+ reste centré sur tout ce qui est oppression, discrimination, quelle qu’en soit la nature", a expliqué Martine Ndiaye.



Les films sélectionnés pour le festival "racontent et documentent des histoires de femmes du continent africain, qui résistent à l’oppression sociale, au patriarcat, au silence, etc.", a-t-elle dit.

Deux tables rondes sur le "harcèlement" et les "violences faites aux femmes" au Sénégal auront lieu les 25 et 27 février au centre Yennenga de Dakar, selon Mme Ndiaye.

Ces thèmes ont été choisis en raison de l’adoption au Sénégal d’une nouvelle loi qui criminalise le viol, affirme-t-elle.

"La loi criminalisant le viol sera-t-elle appliquée ? J’en doute en lisant les entretiens de certains avocats qui protestent contre ce texte", commente Martine Ndiaye.

Dans le programme du festival figure un masterclass - un cours de perfectionnement et de partage d’expérience - sur "la critique cinématographique", "les costumes de cinéma" et "le génie du son".

L’initiative "7 jours pour un film", partenaire du festival FFA, va former 11 réalisateurs durant cette rencontre cinématographique, selon Mme Ndiaye.

Le film "Papicha" sera projeté à l’ouverture du festival, le 21 février, au complexe Sembène-Ousmane. Le film "Supa Mota" (Kenya) sera projeté à la clôture du festival, dans la salle de cinéma Canal Olympia Téranga.

La seconde phase de la quatrième édition du festival aura lieu du 2 au 7 mars, à Rufisque (région de Dakar) et dans les régions de Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, selon Martine Ndiaye.