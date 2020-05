Dakar, 22 mai (APS) - La radio Fm "Trace’’sera lancée ce samedi, à 12h, sur la fréquence FM 104.3 à Dakar, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Cette radio musicale dédiée aux hits sénégalais sera "immédiatement disponible dans le monde entier via le site Internet et l’application mobile Trace Play’’, souligne la même source.



La nouvelle radio a l’ambition d’’’être progressivement disponible sur tout le territoire sénégalais en bande FM’’.



"En complément de sa programmation musicale, Trace diffuse des émissions culturelles et des concerts exclusifs. Véritable reflet de la diversité culturelle et de l’expression musicale sénégalaise,

Trace est bilingue et propose ses programmes en wolof et en français’’, souligne le communiqué.



Ses promoteurs assurent qu’elle "n’est pas qu’un média de plus’’, mais "d’abord et avant tout un médiateur qui met en relation

des millions d’auditeurs, des artistes et des marques.



Cette nouvelle radio FM porte à 21 le nombre de chaînes de télévision et de radios FM du groupe Trace en Afrique. Au Sénégal, la radio Trace bénéficiera de synergies éditoriales et commerciales avec la chaîne TV locale Trace Afrikora.



Trace est présenté comme "le premier écosystème mondial dédiée aux cultures afro-urbaines’’, avec 27 chaînes de télévision, 100 radios FM et digitales, des services mobiles et numériques, produit des audiovisuelles et des événements qui rassemblent chaque mois plus de 300 millions de personnes dans 162 pays.

En Afrique sub-saharienne, les médias Trace touchent plus de 285 millions de téléspectateurs et auditeurs.