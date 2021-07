Dakar, 8 juil (APS) - L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) organisent mercredi le lancement officiel d’un nouveau master en "Réalisation et Création cinématographiques", annonce un communiqué reçu à l’APS.

Ce master lancé en co-diplomation est porté par le pôle Sciences, Technologies et Numérique (SNT) de l’UVS et l’Institut Supérieur des Arts et des Cultures (ISAC) de l’UCAD.

Ce lancement, qui aura pour cadre le Complexe cinématographique Ousmane Sembène (Dakar), "marque la volonté des deux établissements de réunir leurs forces pour proposer une offre de formation adaptée aux besoins et aux métiers du secteur de la cinématographie et de la culture en général", ajoute la même source.

La cérémonie se déroulera sous la présidence effective du coordonnateur de l’UVS, le professeur Moussa Lo, et du recteur de l’UCAD, le professeur Ahmadou Aly Mbaye, en présence d’acteurs du monde du cinéma et de la culture ainsi que des étudiants.



