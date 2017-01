Dakar, 19 jan (APS) - L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) annonce le lancement de son nouveau Programme régional pour l’Afrique de l’Ouest 2016-2020, lundi, à 10h00, dans les locaux du Centre d’information des Nations unies (CINU), route du King Fahd (KFH), à Dakar.





"Cet évènement vise à présenter ce programme auprès de l’ensemble des partenaires régionaux, après qu’il ait été officiellement lancé le 19 septembre 2016, à New York, à l’occasion de la 71ème session de l’Assemblée générale des Nations unies", explique l’ONUDC dans un communiqué.





Il précise que ce nouveau programme "définit les actions de l’ONUDC en Afrique de l’Ouest, pour les quatre prochaines années, en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, la corruption et le renforcement des systèmes de justice pénale et des services de traitement de l’abus de drogues et du VIH".





Il est développé avec la Commission de la CEDEAO, ses États membres ainsi que la Mauritanie, principalement dans le but d’assister les États membres de cette organisation sous-régionale dans la mise en œuvre du Plan d’action régional de lutte contre le trafic illicite de drogues, la criminalité organisée et l’abus de drogues en Afrique de l’Ouest (2016-2020).