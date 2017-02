Dakar, 14 fév (APS) – L’organisation non gouvernementale Tostan Sénégal, l’Unicef et le ministère sénégalais de la Femme, de la Famille et de l’Enfance vont lancer jeudi prochain un projet dédié à la décentralisation, à l’éducation et au bien-être des enfants, selon un communiqué reçu à l’APS.





La réunion de lancement de cette initiative aura lieu à 10 heures, au Centre d’information des Nations unies (CINU) de Dakar.





Le nouveau projet consacré au "renforcement de la gouvernance locale", permettra de promouvoir la décentralisation, mais aussi la survie, l’éducation, la protection et le bien-être des enfants, selon le communiqué.





Il ajoute que "ce projet vient renforcer la politique de l’Etat en matière de décentralisation et de prise en charge de l’enfance".