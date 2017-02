Dakar, 1er fév (APS) - Ladies Club Sénégal va procéder mercredi au lancement officiel d’une campagne portant sur l’évacuation au Maroc de malades du cancer dont les soins nécessitent une radiothérapie, annonce un communiqué transmis à l’APS.





Cette manifestation se tiendra au cours d’une conférence de presse prévue à partir de 17 heures, à l’Institut africain de management (IAM), à Mermoz.





Dénommée "Billet vert", cette campagne se veut citoyenne et vise à apporter "la contribution des femmes à la prise en charge des malades du cancer au Sénégal, car elles sont les plus touchées par cette maladie", les cancers du col de l’utérus et du sein étant "les plus répandus au Sénégal", explique le communiqué.





"Il est ainsi demandé à toutes les bonnes volontés de faire une donation de 5.000 FCFA (minimum). Les fonds collectés seront entièrement reversés à la Ligue sénégalaise contre le cancer pour l’appuyer dans l’évacuation des malades", peut-on lire dans ce communiqué.





Il rappelle que depuis un mois, "il n y a plus d’appareil de radiothérapie au Sénégal", avec la panne du seul jusque-là en service et qui "avait été offert et non acquis par le Sénégal en 1989".





"Les malades qui en ont les moyens sont évacués à l’étranger. Mais pour la grande masse, ce sont de longs mois de souffrance qui se profilent à l’horizon", en attendant la réception, "dans quelques mois", de deux nouveaux appareils commandés par l’Etat, souligne la même source.





Elle signale que ‘’Ladies Club a également lancé une série d’actions pour sensibiliser l’opinion publique sur la problématique de la prise en charge des malades du cancer au Sénégal", dont une pétition en ligne.





Intitulée "Pour une prise en charge globale des malades du cancer au Sénégal", celle-ci vise "140.000 signatures" de citoyens sénégalais "un peu partout au Sénégal et dans la diaspora".





Ladies Club Sénégal est une association de femmes "aux profils socio-économiques et professionnels divers (elles sont entrepreneures, femmes d’affaires, journalistes, enseignantes, chercheures, cadres dirigeantes...)".





Ce "réseau professionnel féminin sur Facebook créé en mai 2016", déclare compter actuellement "plus de 17.000 membres principalement au Sénégal et dans sa diaspora".