Dakar, 26 fév (APS) – La 5ème édition du forum international sur la finance islamique se tiendra le 19 mars ​au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamnaidio, annonce un communiqué reçu à l’APS.



L’ouverture des travaux sera présidée par le président de la République.



Selon le texte, ce forum prévu sur deux jours est "l’un des plus importants de la sous-région" et porte sur le thème "L’Afrique de l’Ouest nouvelle destination des investissements directs des pays du golfe".

Le communiqué ajoute que la rencontre mettra face à face les investisseurs des pays du golfe et plus de 500 acteurs institutionnels et privés de l’espace CEDEAO.