Dakar, 16 juin (APS) - Le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan va organiser une cérémonie officielle de lancement de sa "charte qualité" et de sa "nouvelle identité visuelle et sonore", mardi, à 9 heures, à l’hôtel Radisson Blu, à Dakar, selon un communiqué reçu à l’APS.

"La charte qualité" est un outil pouvant aider à renforcer "la compétitivité économique" et "la vitalité des processus démocratiques".

L’"identité visuelle et sonore" du ministère permettra de "bâtir un symbole et des couleurs autour des cœurs de métier" de ce département ministériel, selon le communiqué.