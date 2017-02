Dakar, 13 fév (APS) – L’organisation non gouvernementale IntraHealth International va lancer, jeudi, à Dakar, une plateforme baptisée "The Challenge Initiative" et destinée à l’"accélération" de la planification familiale en Afrique de l’Ouest francophone, selon un communiqué reçu à l’APS.

Prendront part au lancement de cette initiative des ministres et maires de neuf pays francophones d’Afrique de l’Ouest, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Deux pays d’Afrique centrale, la République Centrafricaine et la République démocratique du Congo, seront également représentés.

Des représentants d’organisations financières partenaires d’IntraHealth International vont prendre part aux activités de lancement de l’initiative, qui se poursuivront jusqu’à jeudi.

"Le but de cette initiative est d’appuyer les efforts des pays dans la mise en œuvre des interventions à haut impact de planification familiale, afin de contribuer au développement économique et socioculturel et à la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile", affirme l’ONG.

Le programme du lancement de la plateforme "The Challenge Initiative" inclut une visite de terrain prévue mardi, dans les villes de Dakar et de Mbour par des maires d’Afrique de l’Ouest francophone.

Il va ainsi s’agir de "leur monter les stratégies de promotion de la planification familiale qui ont permis au Sénégal d’enregistrer des résultats importants dans l’utilisation de la contraception moderne pendant ces trois dernières années".

Ce déplacement "donne également l’occasion de recueillir des témoignages de femmes, d’hommes et de jeunes bénéficiaires des services de planification familiale et sera clôturé par une session de restitution" des données collectées lors de la visite, selon le communiqué.

Un atelier est prévu mercredi, à l’hôtel Terrou Bi, à Dakar, sur "les défis des pays francophones en matière de planification familiale et les nouvelles opportunités de financement qu’offre la plateforme ‘The Challenge Initiative’".

L’atelier se poursuivra jusqu’à jeudi et sera l’occasion pour les participants de mettre l’accent sur "le passage à grande échelle et la durabilité des initiatives de planification familiale en santé urbaine".

Une conférence de presse sera donnée le même jour, à 18h00, par la directrice de la plateforme, Thérèse Diouf Ba, le directeur général d’IntraHealth International, Pape Gaye, la représentante de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, Perri Shutton, et le ministre nigérien chargé de la Santé, Mainassara Illiassou.

Kojo Lokko, de l’Institut Bill-et-Melinda-Gates, le président de l’Association des régions et districts de la Côte d’Ivoire, Dakpa Legré, prendront part à l’animation de la rencontre avec les journalistes.