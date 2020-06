Dakar, 17 juin (APS) - Le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural et le bureau de l’Afrique de l’Ouest du Fonds international de développement agricole (FIDA), organisent jeudi un atelier de lancement du Projet pour l’insertion des jeunes ruraux et des jeunes agripreneurs dénommé "Agrijeunes Tekki Ndawñi".



Selon un communiqué transmis mercredi à l’APS, cette rencontre se tiendra de 9h30 à 13H, dans la salle de réunion du ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Sphères ministérielles de Diamniadio.

BK/ASG