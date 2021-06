Dakar, 23 juin (APS) – Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et l’hygiène publique procède jeudi à 9H30, à la décharge de Mbeubeuss, dans la commune de Malika (banlieue de Dakar), au lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l’économie des déchets solides (PROMOGED), annonce un communiqué transmis à l’APS.

Le PROMOGED, seconde phase du programme national de gestion des déchets (PNGD) défini en 2014, couvre 138 communes réparties dans les régions de Dakar, Thiès, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Saint-Louis et Matam, indique la même source.

L’objectif est de renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solide au Sénégal et d’améliorer les services de gestion des déchets solides dans les villes sélectionnées.

La même source précise que le PROMOGED est mis en œuvre par le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique à travers l’unité de Coordination et de la gestion des déchets (UCG).

Le projet, explique le communiqué, vise à améliorer la gestion des déchets solides ménagers sur toute la chaines et promouvoir une gestion intégrée dans les communes bénéficiaires en promouvant l’intercommunalité.

Il cherche aussi à valoriser les déchets en tenant compte de la dimension socio-économique, de proposer des axes de réforme visant à améliorer la gouvernance du secteur sur le plan institutionnel, règlementaire et financier.

Le PROMOGED vise également à créer des systèmes de gestion contextualisés et durables et d’impliquer le plus possible le secteur privé.

