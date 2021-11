Dakar, 12 nov (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, va présider, lundi, à Bakel, la cérémonie de lancement du schéma d’aménagement transfrontalier intégré du bassin du fleuve Sénégal (SATI), indique un communiqué reçu de ses services.

Selon le document transmis à l’APS, cette rencontre va regrouper les hautes autorités des 4 pays et les responsables des organisations régionales.



Le texte cite entre autres le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, le Haut-Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, le secrétariat exécutif du Forum mondial de l’eau, les autorités administratives et politiques des quatre pays du bassin du fleuve Sénégal ainsi que les partenaires au développement intervenant dans cet espace commun.

Selon le communiqué, le SATI est un outil qui ’’devrait permettre de faire un état des lieux des potentialités et des contraintes, de la dynamique d’acteurs entre les territoires, de définir des projets structurants de coopération transfrontalière dans le bassin du fleuve Sénégal afin de renforcer l’intégration régionale et de booster l’économie de cette zone périphérique’’.