Dakar, 11 jan (APS) - L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) procède au lancement officiel de l’Institut de la gouvernance territoriale (IGT), jeudi, à partir de 10h, à l’Institut Confucius à l’UCAD II, annonce un communiqué transmis à l’APS.



Créé en 2016, l’IGT "a pour mission d’accompagner l’Etat, les collectivités territoriales et les partenaires au développement dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques pour une meilleure gouvernance territoriale", indique le texte.



L’IGT est chargé de "former des spécialistes dans le domaine des sciences et techniques de la décentralisation, du développement territorial et de l’aménagement du territoire".







L’Institut de la gouvernance territoriale est également appelé à "contribuer à la promotion de l’enseignement et de la recherche dans les domaines de la gouvernance locale", entre autres.







Selon le communiqué, la création de l’IGT tient au fait que les réformes administratives et territoriales récentes "ont créé un important besoin en ressources humaines pour l’administration publique locale".







BHC/BK