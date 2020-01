Dakar, 13 jan (APS) – La société Africa transaction processus et services (ATPS) procède mercredi à 17 heures au Canal Olympia (situé à côté du Grand théâtre) à Dakar, au lancement officiel de UPay, une solution de paiement universel destinée aux particuliers, aux entreprises et aux marchands, a appris l’APS.

"L’objectif visé, est qu’à l’instar des pays développés, le Sénégal, avec ATPS et via la solution UPay, devienne le pionnier du paiement digital en Afrique de l’Ouest et apporte sa contribution à la marche en avant de la finance digitale en Afrique", indique un communiqué transmis lundi à l’APS.

"A l’ère où la finance digitale prend de plus en plus d’ampleur, ATPS vient apporter sa contribution à l’inclusion financière en proposant une large gamme de solutions de paiement pour tous les usages du quotidien", souligne la même source.

Selon le texte, "UPay est une solution de paiement universel développée par ATPS et destinée aux particuliers, aux entreprises et aux marchands qui souhaitent réaliser des transactions financières (paiement, collecte, envoi, réception…) en toute sécurité via un guichet unique".

La société ATPS est une filiale de l’entreprise marocaine M2T. Elle est spécialisée dans le développement de solutions de paiement et la gestion de canaux et réseaux de distribution.